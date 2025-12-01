Le Choeur du Bonheur Migé

Le Choeur du Bonheur

Salle des fêtes Migé Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 19:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Le Chœur du Bonheur va présenter pour la dernière fois à Migé son deuxième spectacle exceptionnel consacré aux folles Années 70, proposant un tout nouveau répertoire surprenant, rendant hommage aux plus emblématiques chansons françaises et internationales qui ont marqué cette incroyable décennie ! Un spectacle remanié avec plein de nouvelles chansons par rapport à celui présenté en Juin, fusionnant musiques, chansons, danses, poésie et beaucoup d’humour ! Cette comédie musicale a été entièrement créée par la chorale.

Un évènement idéal pour célébrer ensemble cette fin d’année festivement ! Entrée Libre, un chapeau circulera. Bar et Restauration sur place. En première partie ; les Tripotes + Special Guest !! .

Salle des fêtes Migé 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 50 80 98 99 corinnepapillonprod@gmail.com

