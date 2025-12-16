Le chœur en scène, par les stagiaires de Gwenola Lefeuvre ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 20 février 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Théâtre. Dans le cadre d’un stage de création, les amateur·trices vous présentent leur travail autour d’un chœur. L’expression des corps sera au centre du jeu, mise en lumière pour l’occasion !

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille la restitution du travail de stage proposé par Gwenola Lefeuvre.

Dans le cadre d’un stage intensif de création proposé par la metteuse en scène Gwenola Lefeuvre, les amateur·trices de l’ADEC vous proposent la restitution de leur travail autour d’un choeur, une forme collective comme une chorégraphie de groupe, une communauté mouvante. L’expression des corps en mouvement sera au centre du jeu, dans une mise en lumière créée pour l’occasion !

* Tarifs : 4 €. 3 €

Réservez vos places en ligne (adec-theatre-amateur.fr) ou par téléphone (02 99 33 20 01) ou par mail ([contact@adec-theatre-amateur.fr](mailto:contact@adec-theatre-amateur.fr)).

contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01 https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/le-ch-ur-en-scene-ven-20-fev-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



