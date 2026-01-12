Le Choeur et Madame Butterfly Concert-Opéra Théâtre municipal Ducourneau Agen

Le Choeur et Madame Butterfly Concert-Opéra

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

La série de concerts Le Chœur et… permet d’écouter des airs d’opéra tout en étant guidé par un récitant. Le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux interprète Madame Butterfly, un opéra de Giacomo Puccini sur l’histoire d’une jeune geisha amoureuse, dans un cadre historique à Nagasaki. Le Théâtre Ducourneau est partenaire de l’Opéra. .

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 90 theatre@agen.fr

English : Le Choeur et Madame Butterfly Concert-Opéra

The Le Ch?ur et? concert series lets you listen to opera arias while being guided by a narrator. The Ch?ur de l’Opéra National de Bordeaux performs Madame Butterfly, Giacomo Puccini’s opera about a young geisha in love, set in Nagasaki.

