Aveyron

« Le Chœur et Orchestre » à Villeneuve Place de l'église Villeneuve Aveyron

Jeudi 2025-06-26

fin : 2025-06-26

2025-06-26

Concert le jeudi 26 juin, 20h30 à l’église du Saint Sépulcre.

Le Choeur et Orchestre rassemble des musiciens instrumentistes et choristes venant de tous les coins d’Aveyron. Cet ensemble autonome est guidé par un travail collectif qui permet de développer une écoute toujours plus fine et subtile. Leur expérience musicale exceptionnelle en fait une réalisation magique où instrumentistes talentueux et choristes passionnés dialoguent en harmonie dans une collaboration dynamique ! Ils célèbreront des oeuvres de Bach, Durante et Vivaldi. .

Place de l’église

Place de l'église
Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie

English :

Concert on Thursday June 26, 8:30 pm at the Church of the Holy Sepulchre.

German :

Konzert am Donnerstag, den 26. Juni, 20:30 Uhr in der Grabeskirche.

Italiano :

Concerto giovedì 26 giugno, ore 20.30, nella Chiesa del Santo Sepolcro.

Espanol :

Concierto el jueves 26 de junio, a las 20.30 horas, en la Iglesia del Santo Sepulcro.

