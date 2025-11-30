LE CHOEUR GOSPEL DE LA ROCHELLE – SALLE R2B Vouneuil Sous Biard

LE CHOEUR GOSPEL DE LA ROCHELLE Début : 2025-11-30 à 15:00. Tarif : – euros.

Les chants du gospel et les negro-spirituals, imprégnés de valeurs humanistes de fraternité, de paix et d’espoir, trouvent aujourd’hui encore leur pertinence dans les cultures du monde.Vivre un concert de gospel, c’est partager un moment fort d’émotion autour de ces valeurs. Le public ne s’y trompe pas : il est nombreux et enthousiaste pour ces événements, toutes générations confondues.Depuis 1997, le Chœur Gospel de La Rochelle, dirigé par Samuel Perrot, donne de nombreux concerts. C’est avec enthousiasme que ces cinquante à quatre-vingts choristes partagent avec le public leur bonheur de chanter.LES CHANTS :Le Chœur interprète des spirituals traditionnels et gospels modernes dont certains sont bien connusdu grand public.La plupart de ces chants sont harmonisés et arrangés de manière vivante par Patrick Papineau et Samuel Perrot.

SALLE R2B 4 ESPACE RIVES DE BOIVRE 86580 Vouneuil Sous Biard 86