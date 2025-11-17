LE CHŒUR ‘HOMIN’ A PARIS – LE CHŒUR « HOMIN » A PARIS – SALLE GAVEAU Paris

LE CHŒUR ‘HOMIN’ A PARIS – LE CHŒUR « HOMIN » A PARIS Début : 2025-11-17 à 20:30. Tarif : – euros.

CONCERTO EN FA MINEUR PRÉSENTE : LE CHŒUR « HOMIN » A PARISEn tournée dans toute l’Europe, le Chœur Homin vous convie à sa date parisienne !Homin, nommé meilleure chorale d’Ukraine en 2024, est la voix de l’âme du pays.Fondée en 1988, la chorale transmet la force, la beauté et la grandeur de la chanson ukrainienne à travers les décennies. Sa mission est de faire revivre et d’élever la tradition du chant chorale en révélant la véritable profondeur de la musique polyphonique.États-Unis, France, Suède, Grande-Bretagne… Homin a représenté l’Ukraine avec brio sur certaines des scènes les plus prestigieuses du monde. Son répertoire comprend des chants de Noël, des chants de résistance, de la musique sacrée et contemporaine.Sous la direction du charismatique chef d’orchestre Vadym Yatsenko, le chœur est entré dans une nouvelle ère créative et continue de conquérir les cœurs grâce à la beauté de l’art choral ukrainien.

SALLE GAVEAU 45 RUE LA BOETIE 75008 Paris 75