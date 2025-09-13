Le Chœur Merlival et Le Choeur de Sarran en concert à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival

église Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-09-13 20:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Le chœur Merlival , 35 ans d’existence, est dirigé par sa Cheffe de choeur Valérie MAZEYRIE et accompagné par le pianiste Franc Saint-Paul, Professeur au Conservatoire de Toulouse, vous convie à leur concert à l’église de Lacapelle

venez nombreux !

église Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 33 83 21 51

English :

The Merlival choir, 35 years old, is directed by its conductor Valérie MAZEYRIE and accompanied by pianist Franc Saint-Paul, Professor at the Toulouse Conservatoire, invites you to their concert at the Lacapelle church

come one, come all!

German :

Der Chor Merlival, der seit 35 Jahren besteht, wird von seiner Chorleiterin Valérie MAZEYRIE geleitet und vom Pianisten Franc Saint-Paul, Professor am Konservatorium von Toulouse, begleitet. Er lädt Sie zu seinem Konzert in der Kirche von Lacapelle ein

kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Il coro Merlival, 35 anni, diretto dalla sua direttrice Valérie MAZEYRIE e accompagnato dal pianista Franc Saint-Paul, professore al Conservatorio di Tolosa, vi invita al loro concerto nella chiesa di Lacapelle

venite tutti!

Espanol :

El coro Merlival, de 35 años, dirigido por su directora Valérie MAZEYRIE y acompañado por el pianista Franc Saint-Paul, profesor del Conservatorio de Toulouse, les invita a su concierto en la iglesia de Lacapelle

¡Venga uno, vengan todos!

