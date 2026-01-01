LE CHOIX DE LA REINE THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

LE CHOIX DE LA REINE

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-31 21:10:00

2026-01-29

Elle a grandi en terre toulousaine, bercée par les histoires de Mado, sa grand-mère au caractère bien trempé. Un héritage familial fort, ancré sur un territoire occitan, qui l’a nourrie et maintenue dans un schéma de vie conforme.

A 40 ans, le besoin viscéral de découvrir autre chose la conduit sur un nouveau chemin. Le carcan explose. Elle part, court, à la recherche d’elle-même et renoue avec ses désirs enfouis. Elle fait la connaissance d’hommes et de femmes qui vivent autrement, guidés par leur passion, leurs valeurs loin des modèles conventionnels. Ces rencontres réveillent ses envies, ses rêves d’enfant, et la poussent à se dépasser, à se réinventer pour devenir soi. Couvée, toujours, par l’ombre et la voix de sa grand-mère. 11 .

English :

She grew up in Toulouse, lulled by the stories of Mado, her strong-willed grandmother. A strong family heritage, rooted in an Occitan territory, which nurtured her and kept her in a conformist way of life.

L’événement LE CHOIX DE LA REINE Toulouse a été mis à jour le 2026-01-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE