LE CHOUETTE FESTIVAL LES PAS SI COURTS Rieux-Minervois
LE CHOUETTE FESTIVAL LES PAS SI COURTS Rieux-Minervois jeudi 2 octobre 2025.
LE CHOUETTE FESTIVAL LES PAS SI COURTS
Rieux-Minervois Aude
Tarif : 2 – 2 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 20:30:00
fin : 2025-10-02 22:00:00
Date(s) :
2025-10-02
LES PAS SI COURTS sélection de moyens métrages en compétition pour le Prix du Public (Entrée libre)
Séances Billetterie
Rencontres Entrée libre
Evènements Entrée Libre
Salon du Festival & Billetterie
rue Emile Zola Rieux Minervois
Grande Salle
2 rue du Château
Salle du Château
20 rue du Château
Sélection PANORAMA 29 Septembre au 3 Octobre
Séances scolaires
Salle du Château
Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 6 22 12 19 99 lechouettefestival@gmail.com
English :
LES PAS SI COURTS: selection of medium-length films in competition for the Prix du Public (Free admission)
Screenings Tickets
Meetings Free admission
Events Free admission
Festival Lounge & Box Office
rue Emile Zola Rieux Minervois
Great Hall
2 rue du Château
Salle du Château
20 rue du Château
PANORAMA selection September 29 to October 3
School screenings
Salle du Château
German :
LES PAS SI COURTS: Auswahl von mittellangen Filmen im Wettbewerb um den Publikumspreis (Eintritt frei)
Vorstellungen: Kartenvorverkauf
Begegnungen Freier Eintritt
Veranstaltungen: Freier Eintritt
Festival Lounge & Ticketverkauf
rue Emile Zola Rieux Minervois
Großer Saal
2 rue du Château (Straße des Schlosses)
Saal des Schlosses
20 Straße des Schlosses
Auswahl PANORAMA 29. September bis 3. Oktober
Schulvorstellungen
Saal des Schlosses
Italiano :
LES PAS SI COURTS: una selezione di mediometraggi in concorso per il Prix du Public (Ingresso libero)
Proiezioni: Biglietti
Incontri Ingresso libero
Eventi Ingresso libero
Salone del Festival e Box Office
rue Emile Zola Rieux Minervois
Sala Grande
2 rue du Château
Sala dello Château
20 rue du Château
Selezione PANORAMA Dal 29 settembre al 3 ottobre
Proiezioni per le scuole
Salle du Château
Espanol :
LES PAS SI COURTS: una selección de mediometrajes en competición por el Prix du Public (Entrada gratuita)
Proyecciones: Entradas
Encuentros Entrada gratuita
Eventos Entrada gratuita
Festival Lounge & Box Office
rue Emile Zola Rieux Minervois
Gran Sala
2 rue du Château
Sala del Castillo
20 rue du Château
Selección PANORAMA del 29 de septiembre al 3 de octubre
Proyecciones escolares
Sala del Castillo
