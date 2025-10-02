LE CHOUETTE FESTIVAL LES PAS SI COURTS Rieux-Minervois

Rieux-Minervois Aude

Tarif : 2 – 2 – 6 EUR

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02 22:00:00

2025-10-02

LES PAS SI COURTS sélection de moyens métrages en compétition pour le Prix du Public (Entrée libre)

rue Emile Zola Rieux Minervois

Grande Salle

2 rue du Château

Salle du Château

20 rue du Château

Sélection PANORAMA 29 Septembre au 3 Octobre

Salle du Château

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 6 22 12 19 99 lechouettefestival@gmail.com

English :

LES PAS SI COURTS: selection of medium-length films in competition for the Prix du Public (Free admission)

Screenings Tickets

Meetings Free admission

Events Free admission

Festival Lounge & Box Office

rue Emile Zola Rieux Minervois

Great Hall

2 rue du Château

Salle du Château

20 rue du Château

PANORAMA selection September 29 to October 3

School screenings

Salle du Château

German :

LES PAS SI COURTS: Auswahl von mittellangen Filmen im Wettbewerb um den Publikumspreis (Eintritt frei)

Vorstellungen: Kartenvorverkauf

Begegnungen Freier Eintritt

Veranstaltungen: Freier Eintritt

Festival Lounge & Ticketverkauf

rue Emile Zola Rieux Minervois

Großer Saal

2 rue du Château (Straße des Schlosses)

Saal des Schlosses

20 Straße des Schlosses

Auswahl PANORAMA 29. September bis 3. Oktober

Schulvorstellungen

Saal des Schlosses

Italiano :

LES PAS SI COURTS: una selezione di mediometraggi in concorso per il Prix du Public (Ingresso libero)

Proiezioni: Biglietti

Incontri Ingresso libero

Eventi Ingresso libero

Salone del Festival e Box Office

rue Emile Zola Rieux Minervois

Sala Grande

2 rue du Château

Sala dello Château

20 rue du Château

Selezione PANORAMA Dal 29 settembre al 3 ottobre

Proiezioni per le scuole

Salle du Château

Espanol :

LES PAS SI COURTS: una selección de mediometrajes en competición por el Prix du Public (Entrada gratuita)

Proyecciones: Entradas

Encuentros Entrada gratuita

Eventos Entrada gratuita

Festival Lounge & Box Office

rue Emile Zola Rieux Minervois

Gran Sala

2 rue du Château

Sala del Castillo

20 rue du Château

Selección PANORAMA del 29 de septiembre al 3 de octubre

Proyecciones escolares

Sala del Castillo

