LE CHOUETTE FESTIVAL OUVERTURE DU FESTIVAL Rieux-Minervois vendredi 3 octobre 2025.

Rieux-Minervois Aude

Tarif : 2 – 2 – 6 EUR

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Salon du Festival à 19H OUVERTURE DU FESTIVAL

Grande Salle à 20H15 CEREMONIE D’OUVERTURE

Projection en hors compétition du documentaire « Les acharnés » de Mathilde Boussac 23′

21h15/22h15 Documentaires

22h30/23h45 Les « ATIPIK » (Séance réservée pour les + de 15 ans)

Séances Billetterie

Rencontres Entrée libre

Evènements Entrée Libre

Salon du Festival & Billetterie

rue Emile Zola Rieux Minervois

Grande Salle

2 rue du Château

Salle du Château

20 rue du Château

Bar à partir de 19h

Cantine de 19h à 20h

Sélection PANORAMA 29 Septembre au 3 Octobre

Séances scolaires

Salle du Château

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 6 22 12 19 99 lechouettefestival@gmail.com

English :

Salon du Festival: at 7pm OPENING OF THE FESTIVAL

Grande Salle: at 8:15 PM OPENING CEREMONY

Out of competition screening of the documentary « Les acharnés » by Mathilde Boussac 23′

9:15pm/22:15pm Documentaries

10:30 p.m./11:45 p.m. « ATIPIK » (Screening reserved for over 15s)

Screenings Tickets

Encounters Free admission

Events Free admission

Festival Lounge & Box Office

rue Emile Zola Rieux Minervois

Great Hall

2 rue du Château

Salle du Château

20 rue du Château

Bar from 7pm

Canteen from 7pm to 8pm

PANORAMA selection September 29 to October 3

School screenings

Salle du Château

German :

Salon du Festival: um 19:00 Uhr ERÖFFNUNG DES FESTIVALS

Großer Saal: um 20.15 Uhr ERÖFFNUNGSZEREMONIE

Vorführung des Dokumentarfilms « Les acharnés » von Mathilde Boussac 23′ außerhalb des Wettbewerbs

21.15/22.15 Uhr Dokumentarfilme

22.30/23.45 Uhr Die « ATIPIK » (Reservierte Sitzung für Zuschauer ab 15 Jahren)

Vorstellungen: Kartenverkauf

Begegnungen: Freier Eintritt

Veranstaltungen: Freier Eintritt

Festival Lounge & Ticketverkauf

rue Emile Zola Rieux Minervois

Großer Saal

2 rue du Château (Straße des Schlosses)

Saal des Schlosses

20 Straße des Schlosses

Bar ab 19 Uhr

Kantine von 19:00 bis 20:00 Uhr

Auswahl PANORAMA 29. September bis 3. Oktober

Schulvorstellungen

Saal des Schlosses

Italiano :

Salon du Festival: alle 19.00 APERTURA DEL FESTIVAL

Grande Salle: alle 20.15 CERIMONIA DI APERTURA

Proiezione fuori concorso del documentario « Les acharnés » di Mathilde Boussac 23′

21.15 22.15 Documentari

22h30/23h45 L' »ATIPIK » (proiezione riservata ai maggiori di 15 anni)

Proiezioni: Biglietteria

Incontri: Ingresso libero

Eventi Ingresso libero

Salone del Festival e biglietteria

rue Emile Zola Rieux Minervois

Sala Grande

2 rue du Château

Sala dello Château

20 rue du Château

Bar dalle 19.00

Mensa dalle 19.00 alle 20.00

Selezione PANORAMA dal 29 settembre al 3 ottobre

Proiezioni per le scuole

Salle du Château

Espanol :

Salón del Festival: a las 19.00 h APERTURA DEL FESTIVAL

Grande Salle: a las 20.15 h CEREMONIA DE APERTURA

Proyección fuera de concurso del documental « Les acharnés » de Mathilde Boussac 23′

21h15 22h15 Documentales

22h30/23h45 El « ATIPIK » (Proyección reservada a mayores de 15 años)

Proyecciones: Taquilla

Encuentros: Entrada libre

Eventos Entrada gratuita

Salón del Festival y Taquilla

rue Emile Zola Rieux Minervois

Gran Sala

2 rue du Château

Sala del Castillo

20 rue du Château

Bar a partir de las 19h

Cantina de 19:00 a 20:00

Selección PANORAMA del 29 de septiembre al 3 de octubre

Proyecciones escolares

Sala del Castillo

