LE CHOUETTE FESTIVAL OUVERTURE DU FESTIVAL Rieux-Minervois
LE CHOUETTE FESTIVAL OUVERTURE DU FESTIVAL Rieux-Minervois vendredi 3 octobre 2025.
LE CHOUETTE FESTIVAL OUVERTURE DU FESTIVAL
Rieux-Minervois Aude
Tarif : 2 – 2 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 19:00:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Salon du Festival à 19H OUVERTURE DU FESTIVAL
Grande Salle à 20H15 CEREMONIE D’OUVERTURE
Projection en hors compétition du documentaire « Les acharnés » de Mathilde Boussac 23′
21h15/22h15 Documentaires
22h30/23h45 Les « ATIPIK » (Séance réservée pour les + de 15 ans)
Séances Billetterie
Rencontres Entrée libre
Evènements Entrée Libre
Salon du Festival & Billetterie
rue Emile Zola Rieux Minervois
Grande Salle
2 rue du Château
Salle du Château
20 rue du Château
Bar à partir de 19h
Cantine de 19h à 20h
Sélection PANORAMA 29 Septembre au 3 Octobre
Séances scolaires
Salle du Château
.
Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 6 22 12 19 99 lechouettefestival@gmail.com
English :
Salon du Festival: at 7pm OPENING OF THE FESTIVAL
Grande Salle: at 8:15 PM OPENING CEREMONY
Out of competition screening of the documentary « Les acharnés » by Mathilde Boussac 23′
9:15pm/22:15pm Documentaries
10:30 p.m./11:45 p.m. « ATIPIK » (Screening reserved for over 15s)
Screenings Tickets
Encounters Free admission
Events Free admission
Festival Lounge & Box Office
rue Emile Zola Rieux Minervois
Great Hall
2 rue du Château
Salle du Château
20 rue du Château
Bar from 7pm
Canteen from 7pm to 8pm
PANORAMA selection September 29 to October 3
School screenings
Salle du Château
German :
Salon du Festival: um 19:00 Uhr ERÖFFNUNG DES FESTIVALS
Großer Saal: um 20.15 Uhr ERÖFFNUNGSZEREMONIE
Vorführung des Dokumentarfilms « Les acharnés » von Mathilde Boussac 23′ außerhalb des Wettbewerbs
21.15/22.15 Uhr Dokumentarfilme
22.30/23.45 Uhr Die « ATIPIK » (Reservierte Sitzung für Zuschauer ab 15 Jahren)
Vorstellungen: Kartenverkauf
Begegnungen: Freier Eintritt
Veranstaltungen: Freier Eintritt
Festival Lounge & Ticketverkauf
rue Emile Zola Rieux Minervois
Großer Saal
2 rue du Château (Straße des Schlosses)
Saal des Schlosses
20 Straße des Schlosses
Bar ab 19 Uhr
Kantine von 19:00 bis 20:00 Uhr
Auswahl PANORAMA 29. September bis 3. Oktober
Schulvorstellungen
Saal des Schlosses
Italiano :
Salon du Festival: alle 19.00 APERTURA DEL FESTIVAL
Grande Salle: alle 20.15 CERIMONIA DI APERTURA
Proiezione fuori concorso del documentario « Les acharnés » di Mathilde Boussac 23′
21.15 22.15 Documentari
22h30/23h45 L' »ATIPIK » (proiezione riservata ai maggiori di 15 anni)
Proiezioni: Biglietteria
Incontri: Ingresso libero
Eventi Ingresso libero
Salone del Festival e biglietteria
rue Emile Zola Rieux Minervois
Sala Grande
2 rue du Château
Sala dello Château
20 rue du Château
Bar dalle 19.00
Mensa dalle 19.00 alle 20.00
Selezione PANORAMA dal 29 settembre al 3 ottobre
Proiezioni per le scuole
Salle du Château
Espanol :
Salón del Festival: a las 19.00 h APERTURA DEL FESTIVAL
Grande Salle: a las 20.15 h CEREMONIA DE APERTURA
Proyección fuera de concurso del documental « Les acharnés » de Mathilde Boussac 23′
21h15 22h15 Documentales
22h30/23h45 El « ATIPIK » (Proyección reservada a mayores de 15 años)
Proyecciones: Taquilla
Encuentros: Entrada libre
Eventos Entrada gratuita
Salón del Festival y Taquilla
rue Emile Zola Rieux Minervois
Gran Sala
2 rue du Château
Sala del Castillo
20 rue du Château
Bar a partir de las 19h
Cantina de 19:00 a 20:00
Selección PANORAMA del 29 de septiembre al 3 de octubre
Proyecciones escolares
Sala del Castillo
L’événement LE CHOUETTE FESTIVAL OUVERTURE DU FESTIVAL Rieux-Minervois a été mis à jour le 2025-09-02 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme