LE CHOUETTE FESTIVAL PROGRAMME DU SAMEDI Rieux-Minervois samedi 4 octobre 2025.
Rieux-Minervois Aude
Tarif : 2 – 2 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Grande Salle
10h30/11h50 Non Francophone 1
13h30/14h50 Francophone 1
15h15/16h35 Non Francophone 2
Salle du Château
9h30/11h Non Francophone 2
11h30/12h35 Animation
13h30/14h50 Non Francophone 1
15h15/16h35 Francophone 1
16h50/18h15 Rencontre avec une invité.e surprise (Entrée libre)
Médiathèque
14h30/15h30 Le Petit Chouette
séance pour les 4/10 ans, suivi d’un goûter offert aux Chouettons
Billet d’entrée Don pour les Restos du Coeur
Cave du Château de Rieux
18h15/19h45 Dégustation des vins locaux
Grande Salle
à 20H Soirée Tapis Rouge
Artiste invitée chanteuse Carole Gayraud, pianiste Laëtitia Jollet
(Restauration sur place)
Séances Billetterie
Rencontres Entrée libre
Évènements Entrée Libre
Salon du Festival & Billetterie
rue Emile Zola Rieux Minervois
Grande Salle
2 rue du Château
Salle du Château
20 rue du Château
Bar de 9h30 à 18h15
Cantine de 12h à 13h30
Sélection PANORAMA 29 Septembre au 3 Octobre
Séances scolaires
Salle du Château
.
Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 6 22 12 19 99 lechouettefestival@gmail.com
English :
Great Hall
10h30/11h50 Non-Francophone 1
1:30/14:50 Francophone 1
15h15/16h35 Non-Francophone 2
Salle du Château
9h30/11h Non Francophone 2
11h30/12h35 Animation
1:30 p.m./2:50 p.m. Non-Francophone 1
15h15/16h35 Francophone 1
16h50/18h15 Meeting with a surprise guest (Free admission)
Media library
2:30/15:30 Le Petit Chouette
session for 4/10 year-olds, followed by a snack offered to the Chouettons
Admission ticket Donation for Restos du Coeur
Cave du Château de Rieux
18h15/19h45 Tasting of local wines
Grande Salle
8pm Tapis Rouge evening
Guest artist: singer Carole Gayraud, pianist Laëtitia Jollet
(Catering on site)
Screenings: Box office
Meetings: Free admission
Events Free admission
Festival Lounge & Box Office
rue Emile Zola Rieux Minervois
Great Hall
2 rue du Château
Salle du Château
20 rue du Château
Bar from 9.30am to 6.15pm
Canteen from 12pm to 1:30pm
PANORAMA selection September 29 to October 3
School screenings
Salle du Château
German :
Großer Saal
10.30/11.50 Uhr Nicht-französischsprachig 1
13.30/14.50 Uhr Frankophone 1
15.15/16.35 Uhr Nicht Frankophone 2
Saal des Schlosses
9.30/11.00 Uhr Nicht-französischsprachig 2
11.30/12.35 Uhr Animation
13:30/14:50 Uhr Nicht frankophone 1
15:15/16:35 Uhr Frankophone 1
16:50/18:15 Uhr Treffen mit einem Überraschungsgast (Eintritt frei)
Mediathek
14:30/15:30 Le Petit Chouette (Die kleine Eule)
vorstellung für 4-/10-Jährige, gefolgt von einem Snack, der den Chouettons angeboten wird
Eintrittskarte Spende für die Restos du Coeur
Weinkeller des Schlosses von Rieux
18:15/19:45 Uhr Verkostung lokaler Weine
Großer Saal
um 20H Abend mit dem Roten Teppich
Gastkünstlerin Sängerin Carole Gayraud, Pianistin Laëtitia Jollet
(Verpflegung vor Ort)
Vorstellungen: Kartenverkauf
Begegnungen: Freier Eintritt
Veranstaltungen: Freier Eintritt
Salon du Festival & Kartenverkauf
rue Emile Zola Rieux Minervois
Großer Saal
2 rue du Château (Straße des Schlosses)
Saal des Schlosses
20 Straße des Schlosses
Bar von 9.30 bis 18.15 Uhr
Kantine von 12:00 bis 13:30 Uhr
Auswahl PANORAMA 29. September bis 3. Oktober
Schulvorstellungen
Saal des Schlosses
Italiano :
Aula Magna
10.30/11.50 Non francofoni 1
13.30/2.50 Francofono 1
15.15/16.35 Non francofoni 2
Salle du Château
9.30/11.00 Non-francofoni 2
11.30/12.35 Animazione
13.30/14.50 Non-francofono 1
15.15/16.35 Francofonia 1
16.50/18.15 Incontro con un ospite a sorpresa (Ingresso libero)
Mediateca
14h30/15h30 Le Petit Chouette
proiezione per bambini di 4/10 anni, seguita da una merenda per i Chouetton
Biglietto d’ingresso Donazione per i Restos du Coeur
Cantina dello Château de Rieux
18.15/17.45 Degustazione di vini locali
Grande Salle
ore 20.00 Serata Tapis Rouge
Artista ospite: cantante Carole Gayraud, pianista Laëtitia Jollet
(Ristorazione sul posto)
Proiezioni: botteghino
Incontri: Ingresso libero
Eventi Ingresso libero
Salone del Festival e biglietteria
rue Emile Zola Rieux Minervois
Sala Grande
2 rue du Château
Sala dello Château
20 rue du Château
Bar dalle 9.30 alle 18.15
Mensa dalle 12.00 alle 13.30
Selezione PANORAMA dal 29 settembre al 3 ottobre
Proiezioni per le scuole
Salle du Château
Espanol :
Gran Sala
10.30/11.50 No francófono 1
13.30 h/2.50 h Francófono 1
15.15/16.35 No francófono 2
Sala del Castillo
9h30/11h00 No francófono 2
11h30/12h35 Animación
13h30/14h50 No francófono 1
15h15/16h35 Francófono 1
16h50/18h15 Encuentro con un invitado sorpresa (Entrada gratuita)
Mediateca
14h30/15h30 Le Petit Chouette
proyección para niños de 4/10 años, seguida de una merienda para los Chouettons
Entrada Donación para Restos du Coeur
Bodega del castillo de Rieux
18.15/7.45 Degustación de vinos locales
Gran Sala
20.00 h Velada Tapis Rouge
Artista invitada: cantante Carole Gayraud, pianista Laëtitia Jollet
(Catering in situ)
Proyecciones: Taquilla
Encuentros: Entrada libre
Actos Entrada gratuita
Festival Lounge & Taquilla
rue Emile Zola Rieux Minervois
Gran Sala
2 rue du Château
Sala del Castillo
20 rue du Château
Bar de 9h30 a 18h15
Comedor de 12h a 13h30
Selección PANORAMA del 29 de septiembre al 3 de octubre
Proyecciones escolares
Sala del Castillo
