LE CHOUETTE FESTIVAL PROGRAMME DU SAMEDI Rieux-Minervois

LE CHOUETTE FESTIVAL PROGRAMME DU SAMEDI Rieux-Minervois samedi 4 octobre 2025.

LE CHOUETTE FESTIVAL PROGRAMME DU SAMEDI

Rieux-Minervois Aude

Tarif : 2 – 2 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Grande Salle

10h30/11h50 Non Francophone 1

13h30/14h50 Francophone 1

15h15/16h35 Non Francophone 2

Salle du Château

9h30/11h Non Francophone 2

11h30/12h35 Animation

13h30/14h50 Non Francophone 1

15h15/16h35 Francophone 1

16h50/18h15 Rencontre avec une invité.e surprise (Entrée libre)

Médiathèque

14h30/15h30 Le Petit Chouette

séance pour les 4/10 ans, suivi d’un goûter offert aux Chouettons

Billet d’entrée Don pour les Restos du Coeur

Cave du Château de Rieux

18h15/19h45 Dégustation des vins locaux

Grande Salle

à 20H Soirée Tapis Rouge

Artiste invitée chanteuse Carole Gayraud, pianiste Laëtitia Jollet

(Restauration sur place)

Séances Billetterie

Rencontres Entrée libre

Évènements Entrée Libre

Salon du Festival & Billetterie

rue Emile Zola Rieux Minervois

Grande Salle

2 rue du Château

Salle du Château

20 rue du Château

Bar de 9h30 à 18h15

Cantine de 12h à 13h30

Sélection PANORAMA 29 Septembre au 3 Octobre

Séances scolaires

Salle du Château

.

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 6 22 12 19 99 lechouettefestival@gmail.com

English :

Great Hall

10h30/11h50 Non-Francophone 1

1:30/14:50 Francophone 1

15h15/16h35 Non-Francophone 2

Salle du Château

9h30/11h Non Francophone 2

11h30/12h35 Animation

1:30 p.m./2:50 p.m. Non-Francophone 1

15h15/16h35 Francophone 1

16h50/18h15 Meeting with a surprise guest (Free admission)

Media library

2:30/15:30 Le Petit Chouette

session for 4/10 year-olds, followed by a snack offered to the Chouettons

Admission ticket Donation for Restos du Coeur

Cave du Château de Rieux

18h15/19h45 Tasting of local wines

Grande Salle

8pm Tapis Rouge evening

Guest artist: singer Carole Gayraud, pianist Laëtitia Jollet

(Catering on site)

Screenings: Box office

Meetings: Free admission

Events Free admission

Festival Lounge & Box Office

rue Emile Zola Rieux Minervois

Great Hall

2 rue du Château

Salle du Château

20 rue du Château

Bar from 9.30am to 6.15pm

Canteen from 12pm to 1:30pm

PANORAMA selection September 29 to October 3

School screenings

Salle du Château

German :

Großer Saal

10.30/11.50 Uhr Nicht-französischsprachig 1

13.30/14.50 Uhr Frankophone 1

15.15/16.35 Uhr Nicht Frankophone 2

Saal des Schlosses

9.30/11.00 Uhr Nicht-französischsprachig 2

11.30/12.35 Uhr Animation

13:30/14:50 Uhr Nicht frankophone 1

15:15/16:35 Uhr Frankophone 1

16:50/18:15 Uhr Treffen mit einem Überraschungsgast (Eintritt frei)

Mediathek

14:30/15:30 Le Petit Chouette (Die kleine Eule)

vorstellung für 4-/10-Jährige, gefolgt von einem Snack, der den Chouettons angeboten wird

Eintrittskarte Spende für die Restos du Coeur

Weinkeller des Schlosses von Rieux

18:15/19:45 Uhr Verkostung lokaler Weine

Großer Saal

um 20H Abend mit dem Roten Teppich

Gastkünstlerin Sängerin Carole Gayraud, Pianistin Laëtitia Jollet

(Verpflegung vor Ort)

Vorstellungen: Kartenverkauf

Begegnungen: Freier Eintritt

Veranstaltungen: Freier Eintritt

Salon du Festival & Kartenverkauf

rue Emile Zola Rieux Minervois

Großer Saal

2 rue du Château (Straße des Schlosses)

Saal des Schlosses

20 Straße des Schlosses

Bar von 9.30 bis 18.15 Uhr

Kantine von 12:00 bis 13:30 Uhr

Auswahl PANORAMA 29. September bis 3. Oktober

Schulvorstellungen

Saal des Schlosses

Italiano :

Aula Magna

10.30/11.50 Non francofoni 1

13.30/2.50 Francofono 1

15.15/16.35 Non francofoni 2

Salle du Château

9.30/11.00 Non-francofoni 2

11.30/12.35 Animazione

13.30/14.50 Non-francofono 1

15.15/16.35 Francofonia 1

16.50/18.15 Incontro con un ospite a sorpresa (Ingresso libero)

Mediateca

14h30/15h30 Le Petit Chouette

proiezione per bambini di 4/10 anni, seguita da una merenda per i Chouetton

Biglietto d’ingresso Donazione per i Restos du Coeur

Cantina dello Château de Rieux

18.15/17.45 Degustazione di vini locali

Grande Salle

ore 20.00 Serata Tapis Rouge

Artista ospite: cantante Carole Gayraud, pianista Laëtitia Jollet

(Ristorazione sul posto)

Proiezioni: botteghino

Incontri: Ingresso libero

Eventi Ingresso libero

Salone del Festival e biglietteria

rue Emile Zola Rieux Minervois

Sala Grande

2 rue du Château

Sala dello Château

20 rue du Château

Bar dalle 9.30 alle 18.15

Mensa dalle 12.00 alle 13.30

Selezione PANORAMA dal 29 settembre al 3 ottobre

Proiezioni per le scuole

Salle du Château

Espanol :

Gran Sala

10.30/11.50 No francófono 1

13.30 h/2.50 h Francófono 1

15.15/16.35 No francófono 2

Sala del Castillo

9h30/11h00 No francófono 2

11h30/12h35 Animación

13h30/14h50 No francófono 1

15h15/16h35 Francófono 1

16h50/18h15 Encuentro con un invitado sorpresa (Entrada gratuita)

Mediateca

14h30/15h30 Le Petit Chouette

proyección para niños de 4/10 años, seguida de una merienda para los Chouettons

Entrada Donación para Restos du Coeur

Bodega del castillo de Rieux

18.15/7.45 Degustación de vinos locales

Gran Sala

20.00 h Velada Tapis Rouge

Artista invitada: cantante Carole Gayraud, pianista Laëtitia Jollet

(Catering in situ)

Proyecciones: Taquilla

Encuentros: Entrada libre

Actos Entrada gratuita

Festival Lounge & Taquilla

rue Emile Zola Rieux Minervois

Gran Sala

2 rue du Château

Sala del Castillo

20 rue du Château

Bar de 9h30 a 18h15

Comedor de 12h a 13h30

Selección PANORAMA del 29 de septiembre al 3 de octubre

Proyecciones escolares

Sala del Castillo

