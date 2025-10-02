LE CHOUETTE FESTIVAL Rieux-Minervois

LE CHOUETTE FESTIVAL Rieux-Minervois jeudi 2 octobre 2025.

Rieux-Minervois Aude

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-05

2025-10-02

Projections de courts-métrages, rencontres, soirée Tapis rouge, séances scolaires…

Le Chouette Festival revient, pour sa 5e édition, avec des courts métrages (2 à 45 mn) nationaux, internationaux et d’animation pour un public à partir de 11 ans.

Il propose aussi des séances particulières une séance « Frissons » en compétition officielle, suivie d’une séance « Audace » en hors compétition, les deux réservées aux plus de 15 ans ; une autre réservée aux 4-10 ans avec Le Petit Chouette Festival.

La cérémonie d’ouverture du festival a lieu le vendredi soir, la soirée ‘Tapis Rouge’ le samedi soir et la Remise des prix le dimanche soir.

Une pré-ouverture est organisée le jeudi soir pour lancer doucement le festival avec une sélection de moyens métrages (entre 25 et 45 minutes) qui concourront pour le prix du public dans leur catégorie.

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 6 22 12 19 99 lechouettefestival@gmail.com

English :

Short film screenings, meetings, Red Carpet evening, school screenings…

The Chouette Festival returns for its 5th edition, with national, international and animated shorts (2 to 45 min.) for audiences aged 11 and over.

It also offers special screenings: a « Frissons » screening in official competition, followed by a « Audace » screening out of competition, both reserved for the over-15s; another reserved for the 4-10s with Le Petit Chouette Festival.

The Opening Ceremony takes place on Friday evening, the Red Carpet Party on Saturday evening, and the Awards Ceremony on Sunday evening.

A pre-opening event is organized on Thursday evening to gently launch the festival, with a selection of medium-length films (between 25 and 45 minutes) competing for the Audience Award in their category.

Further details to follow.

German :

Kurzfilmvorführungen, Begegnungen, Abend des roten Teppichs, Schulvorstellungen…

Das Chouette Festival kehrt in seiner 5. Ausgabe mit nationalen und internationalen Kurzfilmen (2 bis 45 Minuten) sowie Animationsfilmen für ein Publikum ab 11 Jahren zurück.

Es bietet auch Sondervorstellungen an: eine « Frissons »-Vorstellung im offiziellen Wettbewerb, gefolgt von einer « Audace »-Vorstellung außerhalb des Wettbewerbs, beide für Zuschauer ab 15 Jahren; eine weitere für 4- bis 10-Jährige mit Le Petit Chouette Festival.

Die Eröffnungszeremonie des Festivals findet am Freitagabend statt, die Tapis Rouge-Party am Samstagabend und die Preisverleihung am Sonntagabend.

Am Donnerstagabend findet eine Voreröffnung statt, um das Festival langsam zu eröffnen.

Weitere Einzelheiten werden noch bekannt gegeben.

Italiano :

Proiezioni di cortometraggi, incontri, serate Red Carpet, proiezioni per le scuole…

Il Festival Chouette torna per la sua quinta edizione con cortometraggi nazionali, internazionali e d’animazione (da 2 a 45 minuti) per un pubblico dagli 11 anni in su.

Offre anche proiezioni speciali: una proiezione « Brividi » nel concorso ufficiale, seguita da una proiezione « Audace » fuori concorso, entrambe riservate ai maggiori di 15 anni; un’altra riservata ai minori di 4-10 anni con Le Petit Chouette Festival.

La cerimonia di apertura si svolge il venerdì sera, il Red Carpet Party il sabato sera e la cerimonia di premiazione la domenica sera.

Giovedì sera viene organizzata una cerimonia di pre-apertura per lanciare delicatamente il festival con una selezione di mediometraggi (tra i 25 e i 45 minuti) che si contenderanno il premio del pubblico nella loro categoria.

Ulteriori dettagli seguiranno.

Espanol :

Proyecciones de cortometrajes, reuniones, veladas de alfombra roja, proyecciones escolares…

El Festival de la Chouette vuelve en su 5ª edición con cortometrajes nacionales, internacionales y de animación (2-45 minutos) para un público a partir de 11 años.

También ofrece proyecciones especiales: una proyección « Emoción » en la competición oficial, seguida de una proyección « Atrevimiento » fuera de concurso, ambas reservadas a los mayores de 15 años; otra reservada a los niños de 4 a 10 años con Le Petit Chouette Festival.

La ceremonia de apertura tiene lugar el viernes por la noche, la fiesta de la alfombra roja el sábado por la noche y la ceremonia de entrega de premios el domingo por la noche.

El jueves por la noche se organiza una ceremonia de preapertura para inaugurar suavemente el festival con una selección de mediometrajes (entre 25 y 45 minutos) que competirán por el Premio del Público en su categoría.

Más información en breve.

