Le Chouette Weekend Salle des fêtes Écuisses
samedi 3 octobre 2026 · Salle des fêtes · Écuisses
Informations pratiques
Écuisses
Le Chouette Weekend
Salle des fêtes 64 route du canal Écuisses Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Le Chouette Weekend à Écuisses !
Pour la deuxième année, la Chouette Assoce, vous propose un weekend de découvertes, de rencontres, et tout ça à la salle des fêtes d’Écuisses, si c’est pas chouette ça ?!
Buvette et restauration sur place
Au programme :
Samedi 03/10/2026
16h : Bibliothèque humaine
Venez rencontrer et échanger avec des personnes aux parcours inspirants ou singuliers, en toute simplicité !
18h30 : Une Autre Histoire de la Mort
Conférence théâtralisée, légère et participative, sur des sujets que l’on aborde pas si souvent !
20h30 : 30 impros Chronos
4 comédiens et comédiennes auront 1h pour proposer 30 improvisations. Certaines seront courtes !
22h : 100 % impro
Spectacle participatif
Dimanche 04/10/2026
14h : 4 mini-conférences en une heure
Laissez vous surprendre par des sujets atypique.
15h30 : Initiation à l’improvisation théâtrale
Pour tester en toute bienveillance et bonne humeur, même si vous n’avez jamais fait de théâtre. Animé par Hugh Tebby. À partir de 15 ans.
Les événements sont à prix libre
Infos et réservations : La Chouette Assoce lachouetteassoce@gmail.com
SMS : 06 95 50 55 62 / 06 42 68 10 90 par SMS. .
Salle des fêtes 64 route du canal Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 68 10 90 lachouetteassoce@gmail.com
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English : Le Chouette Weekend
L’événement Le Chouette Weekend Écuisses a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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