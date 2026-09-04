Le Chouette Weekend Salle des fêtes Écuisses

Informations pratiques

Écuisses

Le Chouette Weekend

Salle des fêtes 64 route du canal Écuisses Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Le Chouette Weekend à Écuisses !

Pour la deuxième année, la Chouette Assoce, vous propose un weekend de découvertes, de rencontres, et tout ça à la salle des fêtes d’Écuisses, si c’est pas chouette ça ?!

Buvette et restauration sur place

Au programme :

Samedi 03/10/2026

16h : Bibliothèque humaine

Venez rencontrer et échanger avec des personnes aux parcours inspirants ou singuliers, en toute simplicité !

18h30 : Une Autre Histoire de la Mort

Conférence théâtralisée, légère et participative, sur des sujets que l’on aborde pas si souvent !

20h30 : 30 impros Chronos

4 comédiens et comédiennes auront 1h pour proposer 30 improvisations. Certaines seront courtes !

22h : 100 % impro

Spectacle participatif

Dimanche 04/10/2026

14h : 4 mini-conférences en une heure

Laissez vous surprendre par des sujets atypique.

15h30 : Initiation à l’improvisation théâtrale

Pour tester en toute bienveillance et bonne humeur, même si vous n’avez jamais fait de théâtre. Animé par Hugh Tebby. À partir de 15 ans.

Les événements sont à prix libre

Infos et réservations : La Chouette Assoce lachouetteassoce@gmail.com

SMS : 06 95 50 55 62 / 06 42 68 10 90 par SMS. .

Salle des fêtes 64 route du canal Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 68 10 90 lachouetteassoce@gmail.com

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English : Le Chouette Weekend

L’événement Le Chouette Weekend Écuisses a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)