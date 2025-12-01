Le Christ au Goulag, de Stanislav Asseyev, avec Denis Lavant Théâtre de la Concorde Paris

Originaire de Makiïvka, ville minière du Donbass, Stanislav Asseyev – écrivain, journaliste et fondateur du Justice Initiative Fund – a été arrêté le 11 mai 2017 et détenu pendant plus de deux ans dans Izolyatsia, une prison secrète de Donetsk. Ce lieu n’a pas de statut, n’existe sur aucun registre officiel et reste fermé à toute organisation de défense des droits humains.

De cette expérience d’enfermement naît Christ au Goulag, un texte à la fois intime et universel. Deux hommes, l’un ukrainien, l’autre russe, sont séparés par la paroi de leur cellule. À travers la parole du journaliste tout juste incarcéré, l’homme russe se révèle lentement, jusqu’à livrer un monologue halluciné adressé au Christ. Ces deux voix, portées par un seul acteur, s’entrelacent pour raconter un face-à-face entre bourreau et victime, entre foi et désespoir, entre ténèbres et lumière.

Dans ce récit nourri du réel, Asseyev témoigne de l’inhumanité du système carcéral tout en interrogeant la persistance du divin dans un monde dévasté par la guerre. Par la puissance de sa langue et la justesse de son regard, il transforme l’expérience de l’enfermement en méditation sur la conscience, la foi et la survie de l’esprit humain.

Denis Lavant incarne cette parole arrachée à l’obscurité : une voix qui cherche encore la lumière dans l’enfer. Sa lecture devient un geste de mémoire et de fraternité, un cri d’espérance — une prière pour la liberté intérieure quand tout vacille.

DISTRIBUTION

Texte Stanislav Asseyev, publié aux Éditions Atlante

Traduction Iryna Dmytrychyn

Mise en scène et adaptation Jules Audry

Avec Denis Lavant

Vidéo Pierre Martin Oriol

Musique Jean Galmiche

Lumière Lison Foulou

Festival « Ukraine, un souffle de liberté »

Créer pour résister

Du 10 au 13 décembre, le Théâtre de la Concorde devient un lieu de dialogue et de résistance, en réunissant artistes, penseurs et citoyens autour de quatre soirées pour penser, écouter et célébrer l’Ukraine : lectures, concerts, performances et débats autour de la démocratie, de la culture et de la liberté. Un moment de partage et d’espérance collective, à découvrir dans le programme complet du festival.

Présenté dans le cadre du festival Ukraine, un souffle de liberté, Le Christ au Goulag donne corps et voix au témoignage bouleversant de l’écrivain et journaliste ukrainien Stanislav Asseyev, arrêté en 2017 et détenu pendant près de trois ans dans un camp de torture de la pseudo-république séparatiste de Donetsk.

