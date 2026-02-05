Le Christ Roi Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne

Le Christ Roi

Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2026-03-08 14:30:00

fin : 2026-03-29 14:30:00

2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29

Le spectacle du Christ Roi est une fresque théâtrale qui retrace la vie et la passion de Jésus-Christ. Il est joué tous les ans à Sainte-Pazanne, depuis 1933.

à propos de l’histoire et de l’origine du spectacle Ce spectacle mobilise environ 220 figurants et retrace les derniers jours de la vie de Jésus-Christ, de son procès devant Ponce Pilate à sa résurrection. L’idée de cette fresque théâtrale est née sous l’impulsion de l’abbé Victorien Portier et de l’auteur Paul Greslé. La première représentation a eu lieu le 15 janvier 1933, dans la salle Jeanne d’Arc. Depuis, le spectacle n’a cessé de grandir et d’évoluer, attirant chaque année des spectateurs de toute la région . (Source site internet Christ Roi.org)

3 raisons de venir au spectacle

découvrir un spectacle théâtrale où toute une communauté participe à l’unisson depuis des générations

plonger dans une atmosphère et des décors réalistes, admirer cette mise en scène spectaculaire

comprendre l’histoire par le récit d’évènements passés interprétés avec réalisme et rempli d’émotion



Pratique

réservation conseillée, places limitées

tarifs de 10€ à 14€ en fonction de l’âge des participants

billetterie en ligne sur le site internet du Christ Roi ici

renseignements par téléphone au 07 67 21 75 33 ou par mail

billetterie sur place le jour J dans la limite des places disponibles

Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 67 21 75 33 info@lechristroi.org

English :

The Christ Roi show is a theatrical fresco retracing the life and passion of Jesus Christ. It has been performed every year in Sainte-Pazanne since 1933.

