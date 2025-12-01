Le Christkindel Turckheim

Le Christkindel

rue du conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-23 17:00:00

fin : 2025-12-23 17:30:00

Date(s) :

2025-12-23

En Alsace c’est le personnage qui apporte les cadeaux. Lumineux et généreux comme savent l’être les fées, il symbolise la lumière, apporte le réconfort et répond au besoin de merveilleux, de féérie et de magie qui réside au fond du coeur des hommes.

Le Christkindel sera accompagné par des paysans et paysannes pour l’ouverture du volet. .

rue du conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 mairie@turckheim.fr

English :

In Alsace, it is the character who brings the gifts. Clear and generous, as fairies know how to do it, he symbolizes the light, the magic and the enchantment that lives in the heart of men.

German :

Im Elsass ist er die Figur, die die Geschenke bringt. Klar und großzügig, wie es die Feen können, symbolisiert er das Licht, die Magie und die Zauberei, die in den Herzen der Menschen wohnt.

Italiano :

In Alsazia è il personaggio che porta i doni. Limpido e generoso, come sanno fare le fate, simboleggia la luce, la magia e l’incanto che abitano il cuore degli uomini.

Espanol :

En Alsacia, es el personaje quien trae los regalos. Claro y generoso, como saben hacerlo las hadas, simboliza la luz, la magia y el encanto que habitan en el corazón de los hombres.

