Informations pratiques

Le CHU de Lille et Clubster NSL lancent un appel à participation pour créer le prototype d’une chambre de maternité éco-conçue. Vendredi 18 septembre, 00h01

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:01:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-18T00:01:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Et si nous concevions ensemble la chambre de maternité éco-conçue de demain ?

Le CHU de Lille et Clubster NSL lancent un appel à participation pour créer le prototype d’une chambre de maternité éco-conçue.

Ce projet s’inscrit dans la rénovation et l’extension de Jeanne de Flandre, l’hôpital mère-enfant emblématique du CHU de Lille qui compte parmi les premières maternités de France métropolitaine en nombre de naissances.

Cet appel est ouvert :

Aux entreprises de santé régionale et de la filière hospitech membres de Clubster NSL (ou désireuses de le devenir) ;

Aux entreprises de la filière matériau souhaitant collaborer avec des entreprises de la filière santé ;

Aux professionnels de l’aménagement.

Les entreprises sélectionnées verront leurs équipements intégrés au sein du prototype de cette chambre de maternité.

Pourquoi participer ?

Valorisez votre savoir-faire dans un démonstrateur hospitalier innovant

Contribuez à la transition écologique du système de santé

Rejoignez un projet collectif à fort impact sociétal

L’appel à participation est ouvert jusqu’au 18 septembre 2026

En savoir plus et candidater : https://lnkd.in/ekytvwpC

Un projet porté par le CHU de Lille et Clubster NSL, et cofinancé par L’Union Européenne (UE).

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Le CHU de Lille et Clubster NSL lancent un appel à participation pour créer le prototype d’une chambre de maternité éco-conçue.