Le CHU de Lille et Clubster NSL lancent un appel à participation pour créer le prototype d’une chambre de maternité éco-conçue., ,
vendredi 18 septembre 2026
Informations pratiques
Le CHU de Lille et Clubster NSL lancent un appel à participation pour créer le prototype d’une chambre de maternité éco-conçue. Vendredi 18 septembre, 00h01
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T00:01:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-18T00:01:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00
Et si nous concevions ensemble la chambre de maternité éco-conçue de demain ?
Le CHU de Lille et Clubster NSL lancent un appel à participation pour créer le prototype d’une chambre de maternité éco-conçue.
Ce projet s’inscrit dans la rénovation et l’extension de Jeanne de Flandre, l’hôpital mère-enfant emblématique du CHU de Lille qui compte parmi les premières maternités de France métropolitaine en nombre de naissances.
Cet appel est ouvert :
- Aux entreprises de santé régionale et de la filière hospitech membres de Clubster NSL (ou désireuses de le devenir) ;
- Aux entreprises de la filière matériau souhaitant collaborer avec des entreprises de la filière santé ;
- Aux professionnels de l’aménagement.
Les entreprises sélectionnées verront leurs équipements intégrés au sein du prototype de cette chambre de maternité.
Pourquoi participer ?
- Valorisez votre savoir-faire dans un démonstrateur hospitalier innovant
- Contribuez à la transition écologique du système de santé
- Rejoignez un projet collectif à fort impact sociétal
L’appel à participation est ouvert jusqu’au 18 septembre 2026
En savoir plus et candidater : https://lnkd.in/ekytvwpC
Un projet porté par le CHU de Lille et Clubster NSL, et cofinancé par L’Union Européenne (UE).
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Le CHU de Lille et Clubster NSL lancent un appel à participation pour créer le prototype d’une chambre de maternité éco-conçue.