Le Cid Loft Cinémas Châtellerault
Le Cid Loft Cinémas Châtellerault dimanche 26 avril 2026.
Châtellerault
Le Cid
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 17:35:00
Date(s) :
2026-04-26
Chimène, fille du comte Don Gomès, et Rodrigue, dit Le Cid, s’aiment passionnément. Mais une grave querelle oppose leurs familles, Rodrigue doit alors venger l’honneur de son père au cours d’un duel inévitable avec le comte… Un combat qui bouleverse son histoire d’amour avec Chimène.
Après ses mises en scène de Cyrano de Bergerac, Lucrèce Borgia et Les Fourberies de Scapin, Denis Podalydès s’empare du Cid, pièce emblématique du théâtre classique français qui dépeint une galerie de personnages tiraillés entre amour et honneur. .
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Le Cid
L’événement Le Cid Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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