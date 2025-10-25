Le Cid de Corneille Domaine Long Depaquit Chablis

Le Cid de Corneille

Domaine Long Depaquit 45 Rue Auxerroise Chablis Yonne

Début : 2025-10-25 16:15:00

Représentation du Cid de Corneille par la compagnie AMAB dans le cadre de la Fête des Vins de Chablis (possibilité de repli à proximité en cas d’intempéries). Durée du spectacle 1h20 .

Domaine Long Depaquit 45 Rue Auxerroise Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 76 42 24

German : Le Cid de Corneille

