Le Cid de Corneille Domaine Long Depaquit Chablis

Domaine Long Depaquit 45 Rue Auxerroise Chablis Yonne
Début : 2025-10-25 16:15:00
Représentation du Cid de Corneille par la compagnie AMAB dans le cadre de la Fête des Vins de Chablis (possibilité de repli à proximité en cas d’intempéries). Durée du spectacle 1h20 .
Domaine Long Depaquit 45 Rue Auxerroise Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 76 42 24
