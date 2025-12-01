Le Cid Âne Vert Théâtre Fontainebleau
Le Cid Âne Vert Théâtre Fontainebleau samedi 13 décembre 2025.
Le Cid
Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 19:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Le classique de Corneille, tout en puissance et avec l’accompagnement musical inédit de Bob Bonastre!
.
Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com
English : Le Cid
Corneille’s classic, in all its power, with original musical accompaniment by Bob Bonastre!
German :
Corneilles Klassiker, kraftvoll und mit der einzigartigen musikalischen Begleitung von Bob Bonastre!
Italiano :
Il classico di Corneille, in tutta la sua forza, con l’accompagnamento musicale originale di Bob Bonastre!
Espanol :
El clásico de Corneille, en toda su fuerza, ¡con el acompañamiento musical original de Bob Bonastre!
