Le Cid Âne Vert Théâtre Fontainebleau

Le Cid

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Début : 2025-12-13 19:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Le classique de Corneille, tout en puissance et avec l’accompagnement musical inédit de Bob Bonastre!

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com

English : Le Cid

Corneille’s classic, in all its power, with original musical accompaniment by Bob Bonastre!

German :

Corneilles Klassiker, kraftvoll und mit der einzigartigen musikalischen Begleitung von Bob Bonastre!

Italiano :

Il classico di Corneille, in tutta la sua forza, con l’accompagnamento musicale originale di Bob Bonastre!

Espanol :

El clásico de Corneille, en toda su fuerza, ¡con el acompañamiento musical original de Bob Bonastre!

