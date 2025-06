LE CID Les Saulnières Le Mans 10 octobre 2025 20:00

LE CID Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-10-10 20:00:00

Coeur de Scène Productions présente

LE CID

Chimène et Rodrigue s’aiment passionnément, mais leurs familles se déchirent…

Histoire de passion, de chair, de sang, de vengeance et de trahison, est-il possible de choisir entre l’Amour et l’Honneur ?

Deux comédiens interprètent tous les personnages de cette oeuvre magistrale qu’est Le Cid, créant un univers dynamique, tragique et parfois comique, rythmé par le piano et la flûte traversière live sur le plateau.

La musique devient le choeur qui accompagne l’histoire, et accompagne magistralement ces alexandrins mythiques.

Créée fin 2022, cette version du Cid est ovationnée par le public à chaque représentation, tant pour la performance artistique que pour le nouvel éclairage qu’elle donne sur ce texte magnifique. .

