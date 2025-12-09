LE CID Lunel

LE CID

Avenue des Abrivados Lunel Hérault

Mardi 9 décembre 2025 à 20h

Espace Georges Brassens à Lunel Tout public à partir de 10 ans

Tarifs de 5 à 18 €

Pour la Compagnie Artistic Athévains

Renseignements Les Amis du Théâtre Populaire de Lunel & atplunel34@orange.fr .

Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 84 71

English :

Tuesday, December 9, 2025 at 8 p.m

Espace Georges Brassens, Lunel ? Open to all ages 10 and up

Prices: from 5 to 18 ?

German :

Dienstag, den 9. Dezember 2025 um 20 Uhr

Espace Georges Brassens in Lunel ? Für alle Zuschauer ab 10 Jahren

Eintrittspreise: von 5 bis 18 ?

Italiano :

Martedì 9 dicembre 2025 alle 20.00

Spazio Georges Brassens a Lunel? Tutti i pubblici dai 10 anni in su

Prezzi: da 5 a 18 anni ?

Espanol :

Martes 9 de diciembre de 2025 a las 20:00 h

Espace Georges Brassens de Lunel ? Todos los públicos a partir de 10 años

Precios: de 5 a 18 ?

