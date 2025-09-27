Le Cid par Cœur de Scène Productions Saint-Valery-sur-Somme

Le Cid par Cœur de Scène Productions

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Chimène et Rodrigue s’aiment. Mais leurs familles s’opposent, les forçant à choisir entre l’amour et l’honneur, entre la passion et la vengeance. La tragédie de Corneille, chef-d’œuvre du théâtre classique, prend ici une dimension nouvelle dans une adaptation audacieuse et saisissante, portée par seulement deux comédiens.

Marc Vermeer campe à lui seul tous les personnages masculins, passant de l’un à l’autre avec virtuosité. Voix, gestes, accessoires chaque protagoniste prend corps avec clarté et précision, sans jamais verser dans la caricature. Son interprétation, d’une justesse rare, donne une lecture dynamique et accessible de cette pièce emblématique.

Face à lui, Claire-Estelle Murphy incarne une Chimène bouleversante, toute en force retenue et en émotion. À la flûte traversière ou au clavier, elle ponctue le texte de respirations musicales qui enrichissent le propos et subliment la langue de Corneille.

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 39 26

English :

Chimène and Rodrigue love each other. But their families clash, forcing them to choose between love and honor, passion and vengeance. Corneille?s tragedy, a masterpiece of classical theater, takes on a new dimension in this daring and gripping adaptation, performed by just two actors.

Marc Vermeer single-handedly portrays all the male characters, switching from one to the other with virtuosity. Voice, gestures, accessories: each protagonist takes shape with clarity and precision, without ever lapsing into caricature. His interpretation, of rare accuracy, gives a dynamic and accessible reading of this emblematic play.

Opposite him, Claire-Estelle Murphy plays a deeply moving Chimène, full of restrained strength and emotion. Playing the transverse flute or keyboard, she punctuates the text with musical breaths that enrich the message and sublimate Corneille?s language.

German :

Chimène und Rodrigue lieben sich. Doch ihre Familien sind verfeindet und zwingen sie, zwischen Liebe und Ehre, Leidenschaft und Rache zu wählen. Corneilles Tragödie, ein Meisterwerk des klassischen Theaters, erfährt hier eine neue Dimension in einer kühnen und packenden Adaption, die von nur zwei Schauspielern getragen wird.

Marc Vermeer verkörpert alle männlichen Charaktere und wechselt virtuos zwischen ihnen hin und her. Stimme, Gesten, Requisiten: Jeder Protagonist nimmt mit Klarheit und Präzision Gestalt an, ohne jemals in eine Karikatur zu verfallen. Seine Interpretation ist von seltener Genauigkeit und vermittelt eine dynamische und leicht zugängliche Lesart dieses emblematischen Stücks.

Ihm gegenüber steht Claire-Estelle Murphy, die eine erschütternde Chimène verkörpert, ganz in ihrer zurückhaltenden Kraft und Emotion. Auf der Querflöte oder dem Keyboard untermalt sie den Text mit musikalischen Atemzügen, die das Gesagte bereichern und Corneilles Sprache veredeln.

Italiano :

Chimène e Rodrigue si amano. Ma le loro famiglie sono in contrasto e li costringono a scegliere tra amore e onore, passione e vendetta. La tragedia di Corneille, capolavoro del teatro classico, assume una nuova dimensione in questo adattamento audace e avvincente, interpretato da due soli attori.

Marc Vermeer interpreta da solo tutti i personaggi maschili, passando dall’uno all’altro con virtuosismo. Voce, gesti, oggetti di scena: ogni protagonista prende forma con chiarezza e precisione, senza mai diventare una caricatura. La sua interpretazione, di rara precisione, offre una lettura dinamica e accessibile di questa opera iconica.

Di fronte a lui, Claire-Estelle Murphy interpreta una Chimène profondamente toccante, piena di forza ed emozione. Suonando il flauto traverso o la tastiera, scandisce il testo con respiri musicali che arricchiscono il messaggio e sublimano il linguaggio di Corneille.

Espanol :

Chimène y Rodrigue se aman. Pero sus familias están enfrentadas, obligándoles a elegir entre el amor y el honor, la pasión y la venganza. La tragedia de Corneille, obra maestra del teatro clásico, adquiere una nueva dimensión en esta audaz y apasionante adaptación, interpretada por sólo dos actores.

Marc Vermeer interpreta él solo a todos los personajes masculinos, pasando de uno a otro con virtuosismo. Voz, gestos, atrezzo: cada protagonista toma forma con claridad y precisión, sin convertirse nunca en una caricatura. Su interpretación, de una precisión poco común, ofrece una lectura dinámica y accesible de esta obra emblemática.

Frente a él, Claire-Estelle Murphy interpreta a una conmovedora Chimène, llena de fuerza y emoción contenidas. Tocando la flauta travesera o el teclado, puntúa el texto con alientos musicales que enriquecen el mensaje y subliman el lenguaje de Corneille.

