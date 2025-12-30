LE CID THEATRE LE RANELAGH Paris

LE CID Début : 2026-04-29 à 14:00. Tarif : – euros.

LE CIDde Pierre CORNEILLEMise en scène de Jean-Philippe DAGUERRE, assisté de Nicolas Le GuyaderChimène et Rodrigue s’aiment d’un amour fou. Tels Roméo et Juliette, leur destinée est contrariée par leurs familles respectives. Nous sommes en plein cœur d’une histoire de chair et de sang : passion, vengeance, trahison portent nos émotions à leur paroxysme dans cette pièce épique. Nous sommes en Castille où « l’honneur est un devoir, l’amour est un plaisir ». Nos deux jeunes héros vont nous prouver, à grands coups de cris, de larmes, de sacrifices et de courage que l’amour est le remède à tous nos maux.Avec Didier Lafaye, Thibault Pinson, Manon Gilbert ou Sarah Bertholon, Xavier Martel,Yves Roux ou François Raffenaud, Edouard Rouland, Christophe Mie, Hélène Rossignol, Sophie Raynaud, Mona Thanaël Musiciens Petr Ruzicka ou Aramis Monroy ou Marie-Anne Favreau et Antonio Matias ou Hélio MonroyMusique originale : Petr Ruzicka / Combats: Christophe MieCostumes : Virginie Houdinière / Décors : Frank ViscardiDurée : 1h40à partir de 12 ans LA PRESSE EN PARLEFIGAROSCOPE.FR : Tout en respectant le texte, les comédiens du Grenier de Babouchka ont une diction remarquable, les alexandrins sont déclamés avec une grande justesse. À recommander ! TÉLÉRAMA TT : À voir et à apprécier ! LE PARISIEN : On ne saurait trop conseiller d’aller voir ce spectacle dynamique !

THEATRE LE RANELAGH 5 Rue des Vignes 75116 Paris