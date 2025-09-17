Le Cid Cinéma Le Carnot Ussel

Le Cid Cinéma Le Carnot Ussel jeudi 5 février 2026.

Le Cid

Cinéma Le Carnot 66 Avenue Carnot Ussel Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Deux comédiens interprètent tous les personnages.

Le chef d’œuvre de Corneille, revisité avec audace et seulement 2 comédiens, et en musique !

Chimène et Rodrigue s’aiment passionnément, mais leurs familles se déchirent.

Histoire de passion, de chair, de sang, de vengeance et de trahison, est-il possible de choisir entre l’Amour et l’Honneur ?

Deux comédiens interprètent tous les personnages de cette œuvre magistrale qu’est Le Cid , créant un univers dynamique, tragique et parfois comique, rythmé par des interludes musicaux composés pour le spectacle, ainsi que d’interprétations sur scène d’œuvres de Gabriel Fauré et de Tchaïkovski.

A partir de 7 ans, Tout public

Réservation à partir du lundi 12 janvier 2026

Billetterie mardi 27 & jeudi 29 janvier 2026 .

Cinéma Le Carnot 66 Avenue Carnot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 28 78 service.culturel01@ussel19.fr

