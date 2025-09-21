Le Ciel de l’Automne École municipale d’Astronomie Alès

Le Ciel de l’Automne École municipale d’Astronomie Alès dimanche 21 septembre 2025.

Le Ciel de l’Automne Dimanche 21 septembre, 11h30, 14h30, 16h30 École municipale d’Astronomie Gard

3€ Tarif Spécial Journée du Patrimoine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

tout public à partir de 10 ans

Rejoignez-nous pour une exploration du ciel d’Automne, animée par un expert de l’école d’astronomie et de l’Étoile Cévenole. Vous aurez l’occasion de découvrir les constellations les plus magnifiques du moment et d’explorer les mystères qu’elles renferment..

École municipale d’Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466562470 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=77090648 »}]

Séance de Planétarium Planétarium Cinéma