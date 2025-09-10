Le Ciel de notre été École municipale d’Astronomie Alès

Le Ciel de notre été École municipale d’Astronomie Alès mercredi 10 septembre 2025.

Le Ciel de notre été 10 et 17 septembre École municipale d’Astronomie Gard

5€ adulte, 3€ enfant -de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-10T16:30:00 – 2025-09-10T17:00:00

Fin : 2025-09-17T16:30:00 – 2025-09-17T17:00:00

Tout public à partir de 10 ans (30 minutes)

Rejoignez-nous pour une exploration du ciel d’été, animée par un expert de l’école d’astronomie et de l’Étoile Cévenole. Vous aurez l’occasion de découvrir les constellations les plus magnifiques de notre hémisphère et d’explorer les mystères qu’elles renferment..

École municipale d’Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=92918202 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.astro@ville-ales.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 24 70 »}]

Séance de Planétarium astro atelier