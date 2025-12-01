Le Ciel du Petit Prince Route des Carrières D27 Les Baux-de-Provence

Le Ciel du Petit Prince

Samedi 13 décembre 2025 de 18h à 20h30. Route des Carrières D27 Carrières des Lumières et Esplanade du château Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Une soirée en deux temps

Une immersion artistique par l’exposition Le Petit Prince aux Carrières des lumières.

Une exploration du ciel étoilé sur l’esplanade du château avec une séance d’observation des étoiles.

Cette soirée caritative est organisée au profit de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse.

Elle soutient l’école de Tarfaya, au Maroc, un village entre océan et désert qui a profondément marqué Saint-Exupéry dans sa carrière d’aviateur et dans son œuvre littéraire.

programme

18h Accueil des participants aux Carrières des Lumières

18h15 Projection de l’exposition Le Petit Prince, l’Odyssée immersive

19h15 Départ vers l’Esplanade du château

19h30 Observation des étoiles avec les télescopes

Places limitées 90 places

Réservations auprès des Carrières des Lumières

La billetterie sera très prochainement en ligne sur le site des carrières de Lumières .

Route des Carrières D27 Carrières des Lumières et Esplanade du château Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur boutique@carrieres-lumières.com

English :

An evening in two parts

An artistic immersion with The Little Prince exhibition at the Carrières des Lumières.

An exploration of the starry sky on the château esplanade with a stargazing session.

German :

Ein Abend in zwei Teilen

Ein künstlerisches Eintauchen in die Ausstellung Le Petit Prince in den Carrières des lumières.

Eine Erkundung des Sternenhimmels auf der Esplanade des Schlosses mit einer Sternenbeobachtung.

Italiano :

Una serata in due parti

Un’immersione artistica attraverso la mostra del Piccolo Principe alle Carrières des lumières.

Un’esplorazione del cielo stellato sulla spianata del castello con una sessione di osservazione delle stelle.

Espanol :

Una velada en dos partes

Una inmersión artística a través de la exposición del Principito en las Carrières des lumières.

Una exploración del cielo estrellado en la explanada del castillo con una sesión de observación de las estrellas.

