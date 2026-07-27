Le ciel en spectacle La Chapelle-Cécelin
lundi 27 juillet 2026 · La Chapelle-Cécelin
Informations pratiques
La Chapelle-Cécelin
Le ciel en spectacle
La Chapelle-Cécelin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27 23:59:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-24
Quand le ciel se donne en spectacle !
Venez l’admirer… découvrez les constellations, observez avec des télescopes, participez à la réalisation de photo, révez !
Notre association Tête en l’air vous accompagne pour une belle soirée.
Sur inscription seulement. .
La Chapelle-Cécelin 50800 Manche Normandie +33 6 09 63 56 33 tete-en-l-air@sfr.fr
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English : Le ciel en spectacle
L’événement Le ciel en spectacle La Chapelle-Cécelin a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Villedieu-les-Poêles