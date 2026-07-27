Informations pratiques

La Chapelle-Cécelin

Le ciel en spectacle

La Chapelle-Cécelin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:00:00

fin : 2026-07-27 23:59:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-24

Quand le ciel se donne en spectacle !

Venez l’admirer… découvrez les constellations, observez avec des télescopes, participez à la réalisation de photo, révez !

Notre association Tête en l’air vous accompagne pour une belle soirée.

Sur inscription seulement. .

La Chapelle-Cécelin 50800 Manche Normandie +33 6 09 63 56 33 tete-en-l-air@sfr.fr

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English : Le ciel en spectacle

L’événement Le ciel en spectacle La Chapelle-Cécelin a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Villedieu-les-Poêles