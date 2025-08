LE CIEL EXPOSITION DE PIERRE HENRI-ROUSSEAU Perpignan

LE CIEL EXPOSITION DE PIERRE HENRI-ROUSSEAU

Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-08-02 18:00:00

fin : 2025-08-18

2025-08-02 2025-08-18 2025-10-04

Exposition à la Cathédrale Conférences à la Salle des Liberté et à l’Hôtel Pams Concert à la Cathédrale

Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 66 95 22 39

English :

Exhibition at the Cathedral Conferences at the Salle des Liberté and Hôtel Pams Concert at the Cathedral

German :

Ausstellung in der Kathedrale Vorträge in der Salle des Liberté und im Hôtel Pams Konzert in der Kathedrale

Italiano :

Mostra presso la Cattedrale Conferenze presso la Salle des Liberté e l’Hôtel Pams Concerto presso la Cattedrale

Espanol :

Exposición en la Catedral Conferencias en la Sala de la Libertad y en el Hotel Pams Concierto en la Catedral

