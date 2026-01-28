Le ciel nocturne, un patrimoine à partager Ronsenac

Le ciel nocturne, un patrimoine à partager

Salle des fêtes Ronsenac Charente

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Projet de création d’une association d’astronomie amateur à Ronsenac. Exposition de photos du ciel, possibilité si le temps le permet de découvrir le ciel et ses étoiles.

Salle des fêtes Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 90 04 asso16ronsenacpatrimoines@gmail.com

English :

Project to create an amateur astronomy association in Ronsenac. Exhibition of sky photos, with the possibility, weather permitting, of discovering the sky and its stars.

