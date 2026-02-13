Le ciel nous vengera. Nicolas Daubanes., Le Castelet, Toulouse

Le ciel nous vengera. Nicolas Daubanes. 4 mars – 2 août Le Castelet Haute-Garonne

Entrée libre | visite guidée : 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-04T11:00:00+01:00 – 2026-03-04T18:00:00+01:00

Fin : 2026-08-02T11:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00

Une exposition qui dialogue entre passé et présent

L’artiste Nicolas Daubanes (1983) développe depuis plus de quinze ans une œuvre centrée sur l’univers carcéral – dessins, installations, vidéos – nourrie par des résidences immersives en maisons d’arrêt. Son projet d’exposition au Castelet prolonge sa résidence à la Villa Médicis, en mêlant références historiques, comme les prisons imaginaires de Piranèse, et créations contemporaines.

Oeuvres et résonance avec le lieu

Anciennement lié à la prison Saint-Michel, la bâtisse du Castelet porte en lui la mémoire des lieux d’enfermement toulousains et offre un contexte singulier pour présenter le travail de Nicolas Daubanes.

Cette exposition pluridisciplinaires entre art contemporain et patrimoine toulousain invite à une réflexion sensible sur l’invisibilité de nos prisons et sur les formes que peut prendre l’enfermement aujourd’hui.

Visites et médiations

Découvrez l’exposition en visite libre ou guidée, au coeur de l’ancienne prison Saint-Michel.

Livret de visite et dispositif de médiation vous accompagnent dans la découverte des oeuvres, de leur contexte historique et de la mémoire du lieu.

Vernissage le samedi 7 mars 2026, à 17h à la Maison Salvan et à 19h au Castelet.

Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Lieu ouvert sur le quartier, le Castelet est un espace culturel et mémoriel. Son objectif : laisser une trace de l’histoire de cette prison de sa construction à nos jours, au travers d’un parcours d’évocation et d’interprétation. Métro : ligne B – station : Saint-Michel – Marcel Langer

