LE CIEL NOUS VENGERA. NICOLAS DAUBANES. LE CASTELET TOULOUSE Toulouse

Le Castelet de Toulouse accueille une exposition de Nicolas Daubanes rassemblant ses œuvres autour des thèmes de l’enfermement et de la mémoire des lieux. Une exposition qui dialogue entre passé et présent.

L’artiste Nicolas Daubanes (1983) développe depuis plus de quinze ans une œuvre centrée sur l’univers carcéral dessins, installations, vidéos nourrie par des résidences immersives en maisons d’arrêt. Son projet d’exposition au Castelet prolonge sa résidence à la Villa Médicis, en mêlant références historiques, comme les prisons imaginaires de Piranèse, et créations contemporaines. Anciennement lié à la prison Saint-Michel, le Castelet porte en lui la mémoire des lieux d’enfermement toulousains un contexte d’une force singulière pour présenter le travail de Nicolas Daubanes. .

Le Castelet, Toulouse, hosts an exhibition by Nicolas Daubanes, focusing on the themes of confinement and the memory of places. An exhibition in dialogue between past and present.

