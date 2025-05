Le cimetière communal de Petit-Quevilly, sur les traces de la Seconde guerre mondiale Visite guidée – Le Petit-Quevilly, 17 mai 2025 14:00, Le Petit-Quevilly.

Seine-Maritime

Le cimetière communal de Petit-Quevilly, sur les traces de la Seconde guerre mondiale Visite guidée

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 16:00:00

2025-05-17

À travers ses plaques commémoratives et ses monuments aux morts, le cimetière communal de Quevilly nous rappelle le lourd tribut payé par la population pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit sur les champs de bataille, dans les camps de concentration ou sous les bombardements.

Rendez-vous à l’entrée du cimetière, rue Stalingrad

Gratuit sur réservation uniquement https://my.weezevent.com/le-cimetiere-communal-de-petit-quevilly

Rue de Stalingrad

Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr

English : Le cimetière communal de Petit-Quevilly, sur les traces de la Seconde guerre mondiale Visite guidée

Through its commemorative plaques and war memorials, Quevilly’s communal cemetery reminds us of the heavy toll paid by the population during the Second World War, whether on the battlefields, in the concentration camps or under the bombardments.

Meet at the cemetery entrance, rue Stalingrad

Free with reservation only

German :

Mit seinen Gedenktafeln und Kriegerdenkmälern erinnert uns der Gemeindefriedhof von Quevilly an den hohen Tribut, den die Bevölkerung während des Zweiten Weltkriegs auf den Schlachtfeldern, in den Konzentrationslagern oder unter den Bombenangriffen gezahlt hat.

Treffpunkt am Eingang des Friedhofs, rue Stalingrad

Kostenlos, nur mit Reservierung: https://my.weezevent.com/le-cimetiere-communal-de-petit-quevilly

Italiano :

Con le sue targhe commemorative e i suoi monumenti ai caduti, il cimitero comunale di Quevilly ricorda il pesante tributo pagato dalla popolazione durante la Seconda Guerra Mondiale, sui campi di battaglia, nei campi di concentramento o sotto i bombardamenti.

Ritrovo all’ingresso del cimitero, in rue Stalingrad

Gratuito su prenotazione: https://my.weezevent.com/le-cimetiere-communal-de-petit-quevilly

Espanol :

Con sus placas conmemorativas y sus monumentos de guerra, el cementerio comunal de Quevilly es un recordatorio del alto precio pagado por la población durante la Segunda Guerra Mundial, ya fuera en los campos de batalla, en los campos de concentración o bajo los bombardeos.

Encuentro en la entrada del cementerio, rue Stalingrad

Entrada gratuita previa reserva: https://my.weezevent.com/le-cimetiere-communal-de-petit-quevilly

