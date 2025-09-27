Le cimetière de l’Est Entrée principale Cimetière de l’Est Angers

Le cimetière de l’Est Entrée principale Cimetière de l’Est Angers samedi 27 septembre 2025.

Le cimetière de l’Est

Entrée principale Cimetière de l’Est 129 rue Larévellière Angers Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-11-08

Le cimetière de l’est d’Angers, à l’image du Père-Lachaise parisien, est un lieu de mémoire intégré à un parc à l’anglaise avec ses grands arbres et son dédale d’allées sinueuses. .

Entrée principale Cimetière de l’Est 129 rue Larévellière Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le cimetière de l’Est Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers