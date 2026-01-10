Le cimetière de l’Est Entrée principale Cimetière de l’Est Angers

Le cimetière de l’Est

Entrée principale Cimetière de l’Est 129 rue Larévellière Angers Maine-et-Loire

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

2026-03-28

Le cimetière de l’est d’Angers, à l’image du Père-Lachaise parisien, est un lieu de mémoire intégré à un parc à l’anglaise avec ses grands arbres et son dédale d’allées sinueuses. .

Entrée principale Cimetière de l’Est 129 rue Larévellière Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

