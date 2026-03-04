Le cimetière de l’Est : voyager parmi les arbres, Cimetière de l’Est, Lille

Le cimetière de l’Est : voyager parmi les arbres Samedi 28 mars, 14h30 Cimetière de l’Est Nord

Arbres remarquables, essences variées, micro-habitats… Cette animation met en lumière un patrimoine naturel discret mais essentiel, et montre comment certains lieux chargés d’histoire jouent aussi un rôle clé pour le vivant en ville.

Animation organisé par le Groupe ornithologique et naturaliste (GON)

Rendez-vous à l’entrée du cimetière, rue du Ballon. Arrivé à la maison des mobilités durable pour une collation.

Sur inscription : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3786

Cimetière de l'Est 1 Rue du Ballon, 59800 Lille Lille 59110 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France

À travers un rallye ludique, le GON vous propose d’explorer le Cimetière de l’Est comme un refuge de biodiversité.

