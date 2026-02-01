Le cimetière de Montmartre paysage et célébrité cimetière de Montmartre paris
Cimetière Montmartre célébrités et paysage 23/02/26 14h30
Ce cimetière est un havre de verdure, très ombragé et vallonné, c’est un
véritable refuge pour la biodiversité ; notre parcours montrera la gestion
actuelle et les aménagements réalisés pour accroître la place de la nature.
Lors de notre déambulation, nous verrons les tombes de nombreuses
personnalités dont des peintres: Greuze, Vernet, Moreau, Mathieu…des
écrivains : Vigny, Gauthier, Stendall… le monde du cinéma et du spectacle :
Dalida, France Gall, la Dame aux Camélias, Jeanne Moreau, Sacha Guitry, Truffaut…
À l’entrée du cimetière avenue Rachel (métro Place de
Clichy ou Blanche)
Sur les traces de personnalités célèbres
Le lundi 23 février 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
cimetière de Montmartre avenue Rachel 75018 A l’entrée du Cimetièreparis
