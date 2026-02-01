Le cimetière de Montmartre paysage et célébrité cimetière de Montmartre paris

Cimetière Montmartre célébrités et paysage 23/02/26 14h30

Ce cimetière est un havre de verdure, très ombragé et vallonné, c’est un

véritable refuge pour la biodiversité ; notre parcours montrera la gestion

actuelle et les aménagements réalisés pour accroître la place de la nature.

Lors de notre déambulation, nous verrons les tombes de nombreuses

personnalités dont des peintres: Greuze, Vernet, Moreau, Mathieu…des

écrivains : Vigny, Gauthier, Stendall… le monde du cinéma et du spectacle :

Dalida, France Gall, la Dame aux Camélias, Jeanne Moreau, Sacha Guitry, Truffaut…

À l’entrée du cimetière avenue Rachel (métro Place de

Clichy ou Blanche)

Sur les traces de personnalités célèbres

Le lundi 23 février 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

cimetière de Montmartre avenue Rachel 75018 A l’entrée du Cimetièreparis

