LE CIMETIÈRE DE PÉZENAS UN MUSÉE À CIEL OUVERT JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Pézenas samedi 20 septembre 2025.

AVENUE FRANCOIS CUREE Pézenas Hérault

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, en compagnie d’un guide-conférencier, visitez le cimetière, conservatoire d’un riche patrimoine architectural et décoratif méconnu. A travers lui se décrypte aussi une société hiérarchisée qui au fil du temps en a fait un lieu de mémoire incontournable.

– Rendez-vous Entrée principale, Av. François Curée, 34120 Pézenas

– Sur réservation

– RESERVATION A PARTIR DU 3 SEPTEMBRE

– Visite de 30 mn

AVENUE FRANCOIS CUREE Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40

English :

As part of the European Heritage Days, join a guide on a guided tour of the cemetery, home to a rich, little-known architectural and decorative heritage. The cemetery also illustrates a hierarchical society which, over time, has made it an essential place of remembrance.

German :

Besuchen Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes in Begleitung eines Fremdenführers den Friedhof, der ein reiches und unbekanntes architektonisches und dekoratives Erbe bewahrt. Durch ihn lässt sich auch eine hierarchische Gesellschaft entschlüsseln, die ihn im Laufe der Zeit zu einem unumgänglichen Ort der Erinnerung gemacht hat.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, partecipate alla visita guidata del cimitero, che ospita un patrimonio architettonico e decorativo ricco e poco conosciuto. Il cimitero rivela anche la natura gerarchica della società, che nel tempo lo ha reso un luogo di memoria essenziale.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, realice una visita guiada por el cementerio, que alberga un rico y poco conocido patrimonio arquitectónico y decorativo. El cementerio también revela el carácter jerárquico de la sociedad, que a lo largo del tiempo lo ha convertido en un lugar esencial para el recuerdo.

