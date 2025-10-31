LE CIMETIÈRE DES ÉLÉPHANTES Canet

LE CIMETIÈRE DES ÉLÉPHANTES Canet vendredi 31 octobre 2025.

LE CIMETIÈRE DES ÉLÉPHANTES

47 Avenue du Pont Canet Hérault

Tarif : 14 – 14 – 15 EUR

Début : 2025-10-31

2025-10-31 2025-11-01

Il s’agira de funérailles burlesques, de baignoire de boudoir, de linceul satiné, de chansons nécrologiques et poétiques et d’histoires du soir pour l’éternel sommeil.

Spécial Hallowen !

Le Cimetière des Eléphantes, c’est le cabaret dans ton église, la sépulture dans ta salle de bain et un cercueil qui se prend pour une boite de magicien.

C’est l’histoire d’une psy qui faisait un déni de vie, c’est l’histoire de Bleue, la femme fantôme qui voulait devenir chanteuse de cabaret.

Notre cercueil est un réceptacle versatile et nous sommes les Eléphantes de son cimetière, les fossoyeuses de son exhumation, les fantômes qui hantent ses caveaux.

Nos histoires sont drôlement tristes mais cela vaut toujours mieux que d’être morte vive.

PAF: 14€+1€ pour les non adhérents. Réservations vivement conseillées!

Durée 1h, tout public conseillé à partir de 10 ans (peut marcher aussi pour un public plus jeune) .

47 Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 62 71 59 56 theatropont@hotmail.com

English :

We?ll be talking burlesque funerals, boudoir baths, satin shrouds, obituary and poetry songs, and bedtime stories for eternal sleep.

German :

Es geht um eine burleske Beerdigung, eine Badewanne im Boudoir, ein satiniertes Leichentuch, nekrologische und poetische Lieder und Abendgeschichten für den ewigen Schlaf.

Italiano :

Ci saranno funerali burleschi, bagni in boudoir, sudari di raso, canti di necrologi e poesie e storie della buonanotte per il sonno eterno.

Espanol :

Habrá funerales burlescos, baños de tocador, mortajas de raso, canciones necrológicas y poéticas y cuentos para el sueño eterno.

