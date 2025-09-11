LE CIMETIÈRE DES ELEPHANTES THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

LE CIMETIÈRE DES ELEPHANTES THEATRE DU GRAND ROND Toulouse jeudi 11 septembre 2025.

LE CIMETIÈRE DES ELEPHANTES

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Début : 2025-09-11 21:00:00

fin : 2025-09-13 22:10:00

2025-09-11

La compagnie Léguacie ose, pour son premier projet, créer un spectacle sur la mort et ses cérémonies.

Elle mêle les codes du cabaret et du théâtre de l’absurde sur un ton d’humour noir, et nous fait découvrir toutes les similitudes entre ce style théâtral joyeux et la cérémonie funéraire. Un spectacle plein d’audace, politiquement incorrecte et définitivement réjouissant ! 10 .

For its first project, the Léguacie company dares to create a show about death and its ceremonies.

Die Compagnie Léguacie wagt es, in ihrem ersten Projekt ein Stück über den Tod und seine Zeremonien zu kreieren.

Per il suo primo progetto, la compagnia Léguacie osa creare uno spettacolo sulla morte e le sue cerimonie.

Para su primer proyecto, la compañía Léguacie se atreve a crear un espectáculo sobre la muerte y sus ceremonias.

