LE CIMETIÈRE DES ELÉPHANTES THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

LE CIMETIÈRE DES ELÉPHANTES

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-14 21:40:00

2026-03-12

Il s’agira de funérailles burlesques, de baignoire de boudoir, de linceul satiné et d’histoires du soir pour l’éternel sommeil.

Le cimetière des éléphantes, c’est le cabaret dans ton église, la sépulture dans ta salle de bain et un cercueil qui se prend pour une boîte de magicien. 9 .

It’s all about burlesque funerals, boudoir baths, satin shrouds and bedtime stories for eternal slumber.

