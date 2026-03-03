Le cimétière des éléphants d’après Jean Dumas

Salle des fêtes Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Comédie dramatique Le cimétière des éléphants d’après Jean Dumas. Troupe 102 dans une mise en scène de Hervé Guérande-Imbert. Participation libre. .

Salle des fêtes Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 45 23 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le cimétière des éléphants d’après Jean Dumas

L’événement Le cimétière des éléphants d’après Jean Dumas Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou