Le Cimetière Des Éléphants Les Baladins du Lac Morcenx-la-Nouvelle

Salle du Maroc, 40 place du maroc, Morcenx-la-Nouvelle, Landes

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

2026-02-07

Les Baladins Du Lac présentent leur pièce de théâtre Le Cimetière Des Éléphants de Jean Paul Daumas.

Mise en scène Martine Couloudou

Samedi 7 février à 20h30

Dimanche 8 février à 16h

Inscription à l’Office de Tourisme au 05 58 04 79 50 jusqu’au vendredi 6 février

Règlement sur place

Salle du Maroc, 40 place du maroc, Morcenx-la-Nouvelle 40110, Landes, Nouvelle-Aquitaine, +33 5 58 04 79 50

English : Le Cimetière Des Éléphants Les Baladins du Lac

Les Baladins Du Lac present their play Le Cimetière Des Éléphants by Jean Paul Daumas.

Directed by Martine Couloudou

Saturday, February 7 at 8:30pm

Sunday, February 8 at 4pm

Registration at the Tourist Office on 05 58 04 79 50 until Friday February 6

Payment on site

