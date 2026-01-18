Le Cimetière Des Éléphants Les Baladins du Lac Morcenx-la-Nouvelle
Salle du Maroc 40 place du maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes
Les Baladins Du Lac présentent leur pièce de théâtre Le Cimetière Des Éléphants de Jean Paul Daumas.
Mise en scène Martine Couloudou
Samedi 7 février à 20h30
Dimanche 8 février à 16h
Inscription à l’Office de Tourisme au 05 58 04 79 50 jusqu’au vendredi 6 février
Règlement sur place
Salle du Maroc 40 place du maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50
English : Le Cimetière Des Éléphants Les Baladins du Lac
Les Baladins Du Lac present their play Le Cimetière Des Éléphants by Jean Paul Daumas.
Directed by Martine Couloudou
Saturday, February 7 at 8:30pm
Sunday, February 8 at 4pm
Registration at the Tourist Office on 05 58 04 79 50 until Friday February 6
Payment on site
