Le Cimetière Des Éléphants Les Baladins du Lac Morcenx-la-Nouvelle
Salle du Maroc 40 place du maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-07
2026-02-07
Les Baladins Du Lac présentent leur pièce de théâtre Le Cimetière Des Éléphants de Jean Paul Daumas.
Mise en scène Martine Couloudou
Inscription à l’Office de Tourisme au 05 58 04 79 50 jusqu’au vendredi 6 février
Règlement sur place
English : Le Cimetière Des Éléphants Les Baladins du Lac
Les Baladins Du Lac present their play Le Cimetière Des Éléphants by Jean Paul Daumas.
Directed by Martine Couloudou
Registration at the Tourist Office on 05 58 04 79 50 until Friday February 6
Payment on site
