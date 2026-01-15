Le Cimetière Des Éléphants Les Baladins du Lac

Salle du Maroc 40 place du maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Les Baladins Du Lac présentent leur pièce de théâtre Le Cimetière Des Éléphants de Jean Paul Daumas.

Mise en scène Martine Couloudou

Inscription à l’Office de Tourisme au 05 58 04 79 50 jusqu’au vendredi 6 février

Règlement sur place

Les Baladins Du Lac présentent leur pièce de théâtre Le Cimetière Des Éléphants de Jean Paul Daumas.

Mise en scène Martine Couloudou

Inscription à l’Office de Tourisme au 05 58 04 79 50 jusqu’au vendredi 6 février

Règlement sur place .

Salle du Maroc 40 place du maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Cimetière Des Éléphants Les Baladins du Lac

Les Baladins Du Lac present their play Le Cimetière Des Éléphants by Jean Paul Daumas.

Directed by Martine Couloudou

Registration at the Tourist Office on 05 58 04 79 50 until Friday February 6

Payment on site

L’événement Le Cimetière Des Éléphants Les Baladins du Lac Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Morcenx