Le Cimetière d’Issy et ses monuments Cimetière d’Issy Issy-les-Moulineaux

Le Cimetière d'Issy et ses monuments 20 et 21 septembre

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre du cimetière. Un livret historique sera disponible sur place décrivant les monuments les plus remarquables.

Cimetière d'Issy 57 rue de l'Égalité 92130 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com Au fil des allées tranquilles du cimetière communal (créé en 1864), les monuments ouvragés, tel celui érigé sur les plans d'Hector Guimard, côtoient les tombes de personnalités locales, celle du mouleur de Rodin, Paul Cruet, par exemple.

Visite libre

(c) DR