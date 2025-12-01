Le cimetière d’Ivry, des arbres et des hôtes Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous avenue du repos, métro le Kremelin-Bycêtre (Ligne 7).

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

[Sortie]



Avec plus de 1900 arbres de 66 essences différentes, le cimetière d’Ivry constitue un réservoir de biodiversité dans lequel de nombreux hôtes, plantes et animaux, vont pouvoir profiter de ses ressources. Venez suivre les pas d’un naturaliste le temps d’une balade pour les découvrir en cette saison. Apporter vos jumelles.

Le vendredi 19 décembre 2025

de 09h30 à 11h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

