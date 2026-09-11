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LE CIMETIÈRE DU CRÊT-DE-ROC, Cimetière du Crêt de Roc, Saint-Étienne

dimanche 20 septembre 2026 · Cimetière du Crêt de Roc · Saint-Étienne

LE CIMETIÈRE DU CRÊT-DE-ROC, Cimetière du Crêt de Roc, Saint-Étienne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cimetière du Crêt de Roc
Adresse
38 rue Tavernier 42000 Saint-Etienne
Ville
42000 Saint-Étienne
Département
Loire
Tarif
Lieu de rendez-vous communiqué uniquement au moment de l'inscription

LE CIMETIÈRE DU CRÊT-DE-ROC Dimanche 20 septembre, 15h00 Cimetière du Crêt de Roc Loire

Lieu de rendez-vous communiqué uniquement au moment de l’inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire
Premier cimetière moderne de Saint-Étienne, il domine le centre-ville. Cet équipement réalisé pour accompagner la croissance démographique de la ville est aussi devenu un témoin de la réussite sociale des grands personnages locaux qui y sont inhumés. Découvrez enfin les dernières restaurations en cours.
Durée : 1h45
Incriptions à partir du 3 septembre

Cimetière du Crêt de Roc 38 rue Tavernier 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2520463138210400068 »}]
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©Pierre Grasset/Ville de Saint-Etienne

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