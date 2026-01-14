Le cimetière du Père-Lachaise « côté célébrités » Cimetière du Père Lachaise paris
Le cimetière du Père-Lachaise « côté célébrités » Cimetière du Père Lachaise paris vendredi 27 février 2026.
Père Lachaise Paysage et
célébrités 27/02/26 à 10H00
Nous serons à flanc de
colline dans la plus ancienne partie du cimetière.
Là au milieu de la
végétation, nous nous arrêterons sur les tombes de personnalités ayant des
liens sur la nature des peintres : Van Daël, Redouté, Corot des savant
Parmentier, Adanson, Saint-Hilaire et des écrivains : Balzac, Collette…
Rendez-vous : Entrée principale du cimetière Boulevard de Ménilmontant, face à la rue de
la Roquette
Sur les traces de personnalités célèbres au cœur de la plus grande nécropole de la capitale
Le vendredi 27 février 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-27T11:00:00+01:00
fin : 2026-02-27T12:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-27T10:00:00+02:00_2026-02-27T11:30:00+02:00
Cimetière du Père Lachaise Boulevard de Ménilmontant 75020 cimetière Boulevard de Ménilmontant, face à la rue de la Roquetteparis
education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature
Afficher la carte du lieu Cimetière du Père Lachaise et trouvez le meilleur itinéraire