Père Lachaise Paysage et

célébrités 27/02/26 à 10H00

Nous serons à flanc de

colline dans la plus ancienne partie du cimetière.

Là au milieu de la

végétation, nous nous arrêterons sur les tombes de personnalités ayant des

liens sur la nature des peintres : Van Daël, Redouté, Corot des savant

Parmentier, Adanson, Saint-Hilaire et des écrivains : Balzac, Collette…

Rendez-vous : Entrée principale du cimetière Boulevard de Ménilmontant, face à la rue de

la Roquette

Sur les traces de personnalités célèbres au cœur de la plus grande nécropole de la capitale

Le vendredi 27 février 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit sous condition Public adultes.

Cimetière du Père Lachaise Boulevard de Ménilmontant 75020 cimetière Boulevard de Ménilmontant, face à la rue de la Roquetteparis

