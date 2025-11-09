Le cimetière

Valentigney Doubs

Visiter un cimetière permet de dresser un portrait de sa commune : les tombes, par leurs modèles, leur architecture, leurs matériaux constituent des mines d’informations. Elles révèlent les pratiques funéraires adoptées, les traditions religieuses des défunts, parfois leurs métiers. Nous vous proposons de découvrir le cimetière de Valentigney, aménagé à la fin du 19e siècle.

Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr .

Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

